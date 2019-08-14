Татар-информ

14 августа 2019, 20:46

Общество

За неделю уменьшилось число безработных в двух моногородах Татарстана

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Общество

За неделю уменьшилось число безработных в двух моногородах Татарстана

В четырех моногородах республики число безработных за неделю выросло до 2,9 тыс человек.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). За неделю в двух моногородах Татарстана — Камских Полянах и Чистополе сократилось число безработных, сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Увеличение числа безработных граждан на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске и Нижнекамске. На учете в центрах занятости населения этих моногородов в общей сложности числится 2965 человек», — сказано в сообщении.

В Менделеевске за прошедшую неделю ситуация на рынке труда не изменилась. В службе занятости города числится 63 безработных человека.
 

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