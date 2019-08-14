В Госархиве РТ для воспитанников летнего лагеря провели мастер-класс по генеалогии

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Государственном архиве Татарстана прошел мастер-класс по генеалогии для 19 воспитанников летнего лагеря «Тартария». Им рассказали, как собирать информацию о предках, и продемонстрировали старинные документы.

На семинаре по основам составления родословной ребята узнали, с чего необходимо начать поиск своих предков и какие сайты могут в этом помочь. Кроме того, им объяснили систему хранения информации о предках и алгоритм разбора семейных документов и фотографий.

Воспитанники лагеря также ознакомились с образцами архивных документов – метрическими книгами с записями о браках, ревизскими сказками, исповедными росписями и подворными карточками.

«Мне понравилось мероприятие. Я знаю свое родословное дерево, но мне было интересно узнать, как можно его дополнить и найти конкретную информацию. Я знаю своих предков до седьмого колена», – поделилась впечатлениями воспитанница лагеря «Тартария» – жительница села Черемшан Лилия Гатина.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Госархиве РТ открылась выставка собранных Фаритом Хабибуллиным театральных документов и фотографий. На ней также побывали воспитанники детского лагеря «Тартария».

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