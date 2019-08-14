Айрат Хайруллин: «Надо бороться за спасение урожая и все силы пустить на его обмолот и заготовку»

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин прокомментировал проблемы с уборкой урожая в этом году и спрогнозировал рост цен на продовольственную пшеницу.

Из-за начавшихся в июле обильных дождей сельхозпроизводители Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского регионов испытывают трудности в ходе начавшейся уборочной кампании. Так, например, в Татарстане выпавшие осадки в первой декаде августа в четыре-пять раз превышают средние многолетние показатели. Излишняя влага на полях не только усложняет работу, но и ведет к потерям урожая и дополнительным затратам на его сохранение. Это, несомненно, скажется на ценах как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Только поэтому сегодня, в период уборки, закупочная цена на фуражную пшеницу уже 10 тыс. рублей за тонну, это в полтора раза выше, чем год назад, и каждую неделю цена растет примерно на 300–400 рублей, – отметил Айрат Хайруллин. – Но не надо думать, что это какие-то спекуляции. Зерна в Поволжье будет убрано значительно меньше, чем в среднем за прошлые годы, поэтому лишь рост цен на свою продукцию позволит крестьянам свести концы с концами. Я думаю, что фуражная пшеница в этом году должна стоить где-то 12–14 тыс. рублей. Продовольственная, наверное, 13–16 тыс., но ее излишков практически не будет, потому что она пользуется спросом и на экспортном, и на внутреннем рынке. В мире ее цена начала расти, в том числе и из-за неблагоприятной погоды в России. У нас традиционно хорошо смогли убрать зерно только Ставрополь, Краснодар и Ростов, и они уже продали часть урожая на экспорт. В любом случае надо бороться за спасение урожая и все силы пустить на его обмолот и заготовку».

Год складывается непростой, подчеркнул зампредседателя Комитета ГД по аграрным вопросам. «По воспоминаниям людей, он напоминает 1978-й. Уборка идет очень тяжело, часть зерна озимых уже начинает прорастать в колосе, есть некоторое осыпание. Пока незначительное, но так как уборка затягивается, то потери неминуемы», – констатировал он.

Продовольственного зерна, по мнению парламентария, в Татарстане в этом году будет раза в два-три меньше, чем в прошлом.

«Ситуация с урожаем усугубилась еще осенью: из-за неблагоприятных условий для всходов, из-за осенней засухи и плохой зимовки озимых погибло около 40% засеянных площадей. Но по яровым культурам – ячменю и пшенице – урожай будет очень хороший, для них просто отличные условия. Поэтому, я думаю, на фуражные цели обеспеченность зерном у нас будет хорошая, а вот продовольственного зерна будет намного меньше. Для сельхозпроизводителей год очень сложный и затратный, и вряд ли он по озимым зерновым будет прибыльным. По яровым, думаю, будет неплохо. А как будет в целом по сезону – будет зависеть от уборки поздних культур: подсолнечника и кукурузы», – пояснил Айрат Хайруллин.

Он вспомнил, как в прошлом году погодные условия августа позволили аграриям легко справиться с уборкой урожая: «Когда молотили зерно, оно на корню было 13-14% влажности и в сушке не нуждалось. Это была одна из самых легких уборок за последние десять лет. А в этом году – самая сложная за последние 20–30 лет, а точнее – 31 год такого не было. Сейчас зерно в поле молотят с влажностью 25–30%. Если вы его просто положите на склад, оно через два дня испортится. Поэтому, конечно, надо все зерно сушить. При этом нужно учитывать, что если зерно возить на элеватор и сушить, то скорость уборки будет примерно в пять-шесть раз ниже из-за пропускной способности сушилок. Удорожание зерна от сушки зависит от его влажности. За один проход сушилки вы снимаете всего 2% влаги. Для хранения вам надо довести влажность до 13%. Если вы сегодня обмолачиваете зерно при влажности 28% то вам надо снять 15% лишней влаги, а для этого его нужно минимум семь раз прогнать через сушилку. В результате в семь раз падает производительность труда на приемке, а тонна зерна подорожает на 1,5–1,8 тыс. рублей. Плюс считайте, что примерно 5–10% зерна из-за дождей уже проросло в колосе. Даже если погода улучшится, это зерно уже будет некондиционным, и вы его не сможете отделить из общей массы», – подчеркнул Айрат Хайруллин.

При этом по состоянию на 12 августа 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19,1 млн га или 40,9% к посевной площади (в 2018 году – 18,8 млн га), намолочено 63,9 млн тонн зерна (в 2018-м – 61,6 млн тонн), при урожайности 33,4 ц/га (в 2018-м – 32,8 ц/га), сообщается на сайте Минсельхоза РФ. В частности, пшеница обмолочена с площади 14,2 млн га или 50,6% к посевной площади (в 2018-м – 13,9 млн га), намолочено 51,1 млн тонн зерна (в 2018-м – 49,4 млн тонн), при урожайности 36 ц/га (в 2018-м – 35,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2,9 млн га или 33,5% к посевной площади (в 2018-м – 2,9 млн га), намолочено 9,2 млн тонн (в 2018-м – 7,9 млн тонн), при урожайности 31,3 ц/га (в 2018-м – 27,3 ц/га).

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