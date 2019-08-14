Фото начала ХХ века и фильм 1945 года: в Госархиве РТ открылась выставка из фонда Фарита Хабибуллина

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Государственном архиве Татарстана сегодня открылась посвященная Году театра выставка с примерно 50 экспонатами из личного архива актера, режиссера, директора Татарского ТЮЗа в 1987–2001 годах Фарита Хабибуллина (1941–2007). Экспозицию посетили воспитанники детского лагеря «Тартария».

«Мы решили показать детям документы из нашего архива, связанные с театрами – драматическими, эстрадными, музыкальными и детскими», – объяснила заведующая сектором по выставочной деятельности Госархива РТ Наиля Валиева.

Последние из хранящихся в учреждении документов поступили в 2014 году по заявлению договора-дарения от вдовы Фарита Хабибуллина. Некоторые из них непосредственно связаны с жизнью театрального деятеля. Это диплом об окончании Московского института культуры по специальности «Сценическое искусство», указ Президента Татарстана о присвоении актеру звания заслуженного деятеля искусств РТ, удостоверение обладателя медали «Ветеран труда», а также фотографии со съемок фильмов «Казачья быль» и «Знай наших», в которых он играл.

Помимо связанных с самим Хабибуллиным артефактов здесь экспонированы и другие предметы. «Представлены фотографии актеров, старейшая из которых сделана в 1907 году – это снимок актеров любительской труппы Алафузовского театра Казани. Фотокарточки труппы Чистопольского района и Башкирского передвижного театра, снимки сцен из спектакля Татарского рабочего театра и выступления самодеятельного драматического коллектива “Башмачки“», – отметила Наиля Валиева.

Кроме того, среди экспонатов есть план работы и дневник помощника режиссера с записями о работе над спектаклем «Поздняя любовь» Альметьевского драмтеатра на 1967 год на татарском языке, списки работников Татарского республиканского передвижного театра, во время Великой Отечественной войны в составе агитбригад, ездивших на фронт для показа спектаклей, афиши Башкирского художественного театра о бенефисе русской труппы артистов в честь актера Кардилова 1923 года, спектакля Татарского театра малых форм 1931 года и постановки «Голубая шаль» 1935 года, а также афиши с автографами артистов Самарского драмтеатра имени Горького и Польского театра.

«Мне понравились документы и фотографии выставки, посвященной театру. Отметила для себя афишу спектакля “Голубая шаль“ – эту пьесу в современной интерпретации я видела в театре Камала», – поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА «Татар-информ» посетившая открытие экспозиции вожатая летнего лагеря «Тартария» Илюза.

Посетители также могут посмотреть на выставке кадры кинохроники 1945 года, посвященные театральному искусству в Татарстане. На них запечатлены подготовка артистов и накладывание грима, а также отдельные моменты спектаклей «Король Лир» и «Алтынчеч», балета «Шурале» и симфонической поэмы «Кырлай».

«В архиве ведется постоянное пополнение коллекции. Мы выходим на родственников известных людей, которые работали в различных сферах», – завершила свое выступление заведующая сектором по выставочной деятельности Госархива РТ.

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