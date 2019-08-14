Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане увеличилось до 11,3 тыс. человек

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). За неделю число безработных в Татарстане увеличилось на 42 — до 11 тыс. 303 официально зарегистрированных в службах занятости человек. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, составляет 46 тыс. 461 вакансию. За отчетную неделю работодатели предложили 4 413 вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,24 человека на одну вакансию», — сказано в сообщении.

За минувшую неделю признаны безработными 554 жителя республики. 498 человек из них ранее имели официальное место работы. 30 человек приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.



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