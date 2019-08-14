Татар-информ

14 августа 2019, 15:10

Общество

В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

Рекомендуем

Общество

В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

Фото: Надежда Гордеева

Полностью завершить реконструкцию участка автодороги с 10-го по 13-й км планируется в 2021 году.

(Алексеевский район, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Алексеевском районе Татарстана в этом году началась реконструкция автодороги Алексеевское – Высокий Колок на участке с 10-го по 13-й км. За текущий год планируется провести работы на 40 млн рублей.

«Интенсивность движения за последнее время на этой автодороге увеличилась, так как она соединяет Казань с Самарой и Ульяновском, а также ведет в Болгар. Дорога была в непригодном состоянии. Кроме того, для снижения аварийности на 12-м км поднимаем насыпь земляного полотна на 12 метров, чтобы выровнять участок и обеспечить видимость. В этом году реконструируем один километр трассы», – рассказал начальник участка ОАО «Алексеевскдорстрой» Дмитрий Баков.

По его словам, на данный момент ведутся земляные работы по устройству насыпи, выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, построена железобетонная труба длиной 46 метров. «Старые трубы были в непригодном состоянии для пропуска воды в весенний паводок, – уточнил Баков. – Верхний слой покрытия дороги будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем».

Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения в каждом направлении (ширина полосы – 3,5 метра). После реконструкции расчетная скорость движения составит 100 км/ч.

Здесь установят 1836 погонных метров стального ограждения, девять новых дорожных знаков, выполнят монтаж четырех железобетонных труб и нанесут дорожную разметку. Завершить строительство объекта планируется в 2021 году.

В настоящее время для движения транспорта построена временная объездная дорога протяженностью 2,87 км.

За счет программы дорожных работ на 2019 год в Татарстане планируется (без учета реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») построить и реконструировать около 94 км автодорог, два путепровода и мост, а также отремонтировать примерно 197 км региональных автодорог, шесть мостов и путепровод.

Будут построены дороги к 11 населенным пунктам, 49 фермерским хозяйствам общей протяженностью более 31 км, а также 33 подъездные дороги к садовым обществам общей длиной свыше 26 км. Уже отремонтированы 18 подъездных путей к учреждениям летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи протяженностью 22 км.

В этом году также планируется привести в нормативное состояние 457 улиц, отремонтировать существующее асфальтобетонное покрытие на 437 улицах, обновить 613 дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городах республики.

Работы по республиканской программе развития сети автомобильных дорог выполнены на 70%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Жители Болгара попросили Павлову помочь с ремонтом дорог и возобновлением автобусного рейса в Челны
Новости дня
15:30
Фото начала ХХ века и фильм 1945 года: в Госархиве РТ открылась выставка из фонда Фарита Хабибуллина

Всего на выставке представлено около 50 собранных Фаритом Хабибуллиным документов, фотографий и афиш.

15:10
В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

Полностью завершить реконструкцию участка автодороги с 10-го по 13-й км планируется в 2021 году.

14:58
В Татарстане напечатают шрифтом Брайля памятку и трафареты для голосования на выборах в Госсовет

Подготовкой материалов занимаются специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих

14:50
Айрат Хайруллин: «Надо бороться за спасение урожая и все силы пустить на его обмолот и заготовку»

Депутат Госдумы от Татарстана ожидает роста цен на продовольственную пшеницу на мировых рынках.

14:42
Протоколы результатов голосования на выборах в Госсовет РТ защитят QR-кодами

Выборы в парламент Татарстана станут первыми региональными выборами в РФ, где для защиты голосов будет использоваться метод QR-кодирования.

14:26
Федерация волейбола Набережных Челнов выделяет средства для создания семи профильных площадок

В ближайшее время в городе пройдут масштабные соревнования по пляжному волейболу, посвященные юбилею ПАО «КАМАЗ».

14:10
Журналистов РТ приглашают на конкурс по освещению нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

Конкурсные работы будут приниматься вплоть до 1 декабря текущего года.

14:00
Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Финансовая организация удостоена премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала Global Finance.

13:55
Рынки акций резко прервали падение из-за ослабления торговой напряженности администрацией Трампа
13:54
МФЦ РТ на время прекратили прием заявлений на оформление водительских прав

Причиной решения ГИБДД Татарстана стало отсутствие бланков национального и международного водительских удостоверений.

13:40
Спортсмены из Татарстана завоевали 10 медалей чемпионата ПФО по русским шашкам

Турнир прошел в Казани с 9 по 13 августа.

13:39
В Казани стартовал процесс над экс-главой Татфондбанка Робертом Мусиным

Бывшего главу правления банка обвиняют в злоупотреблении полномочиями, общий ущерб по делу составил более 50 миллиардов рублей.

13:33
Телефонные аферисты обманули жительницу Зеленодольского района на почти 200 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщив, что со счета их клиента неизвестный пытается списать сбережения.

13:30
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
13:24
Новый посол КНР в своей поездке по России первым делом посетит Казань

Чжан Ханьхуэй будет сопровождать китайскую делегацию на WorldSkills.

13:08
Жители Болгара попросили Павлову помочь с ремонтом дорог и возобновлением автобусного рейса в Челны

Депутат Госдумы РФ провела прием граждан в Болгаре.

13:05
Мошенник продал пожилой челнинке «вакцину от паралича» за 150 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником лаборатории и убедил пенсионерку, что у нее очень плохие анализы крови.

13:05
Альфа-Банк запустил для клиентов уникальный сервис по поиску надежных контрагентов для бизнеса
12:52
Профессор КФУ: В Казань на десять дней вернулась жара

Согласно данным Юрия Переведенцева, в ближайшую неделю среднесуточная температура в столице будет на 2-3 градуса выше нормы.

12:36
Чаще всего челнинцы возят с собой в машине набор отверток, домкрат и туалетную бумагу

Водители Автограда назвали предметы, которые считают необходимым хранить в своем автомобиле.

12:35
Двоих татарстанцев будут судить за махинации с землей на почти 15 млн рублей

Злоумышленники обманом оформили в собственность несуществующие объекты на 16 земельных участках в селе Большая Шильна.

12:30
Ак Барс Банк снизил ставки по потребительским кредитам до 10,5% годовых

Срок кредитования — до 7 лет, максимальная сумма — 2 млн рублей.

12:20
Новый мост в Чистопольском районе РТ на месте аварийного построят раньше запланированного срока

Строительство моста в селе Старое Иванаево завершат в сентябре текущего года.

12:04
Гидрометцентр опроверг повышение температуры воздуха в Татарстане до 34 градусов тепла

В Поволжье ожидается потепление до 25-30 градусов тепла и кратковременные дожди.

11:59
Половина угнанных в Татарстане машин – отечественные легковушки

В большинстве случаев угнанные отечественные автомобили разбирают и сдают в пункты приема металла.

События