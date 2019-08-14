В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

(Алексеевский район, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Алексеевском районе Татарстана в этом году началась реконструкция автодороги Алексеевское – Высокий Колок на участке с 10-го по 13-й км. За текущий год планируется провести работы на 40 млн рублей.

«Интенсивность движения за последнее время на этой автодороге увеличилась, так как она соединяет Казань с Самарой и Ульяновском, а также ведет в Болгар. Дорога была в непригодном состоянии. Кроме того, для снижения аварийности на 12-м км поднимаем насыпь земляного полотна на 12 метров, чтобы выровнять участок и обеспечить видимость. В этом году реконструируем один километр трассы», – рассказал начальник участка ОАО «Алексеевскдорстрой» Дмитрий Баков.

По его словам, на данный момент ведутся земляные работы по устройству насыпи, выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, построена железобетонная труба длиной 46 метров. «Старые трубы были в непригодном состоянии для пропуска воды в весенний паводок, – уточнил Баков. – Верхний слой покрытия дороги будет из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем».

Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения в каждом направлении (ширина полосы – 3,5 метра). После реконструкции расчетная скорость движения составит 100 км/ч.

Здесь установят 1836 погонных метров стального ограждения, девять новых дорожных знаков, выполнят монтаж четырех железобетонных труб и нанесут дорожную разметку. Завершить строительство объекта планируется в 2021 году.

В настоящее время для движения транспорта построена временная объездная дорога протяженностью 2,87 км.

За счет программы дорожных работ на 2019 год в Татарстане планируется (без учета реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») построить и реконструировать около 94 км автодорог, два путепровода и мост, а также отремонтировать примерно 197 км региональных автодорог, шесть мостов и путепровод.

Будут построены дороги к 11 населенным пунктам, 49 фермерским хозяйствам общей протяженностью более 31 км, а также 33 подъездные дороги к садовым обществам общей длиной свыше 26 км. Уже отремонтированы 18 подъездных путей к учреждениям летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи протяженностью 22 км.

В этом году также планируется привести в нормативное состояние 457 улиц, отремонтировать существующее асфальтобетонное покрытие на 437 улицах, обновить 613 дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городах республики.

Работы по республиканской программе развития сети автомобильных дорог выполнены на 70%.

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