Протоколы результатов голосования на выборах в Госсовет РТ защитят QR-кодами

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Центризбирком Татарстана утвердил форму протокола участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR-кода. Технология QR-кодирования на выборах 8 сентября будет использована на 2,6 тыс. участков. Оставшиеся около 200 участков будут оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ) и комплексами автоматической обработки бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ЦИК Татарстана.

«Технология QR-кодирования позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и при введении данных в систему ГАС “Выборы”, а также значительно сокращает время на подведение итогов голосования», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ЦИК РТ, сам протокол будет изготавливаться непосредственно в помещениях участковых избирательных комиссий, где будет производиться подсчет голосов. QR-код с итогами голосования сгенерируют специалисты программного обеспечения, сами являющиеся членами комиссий с правом решающего голоса, в участковых избирательных комиссиях.

«После изготовления экземпляра протокола наблюдатели и другие участники избирательного процесса могут сфотографировать или просканировать QR-код, чтобы получить данные протокола в электронном виде максимально быстро. По окончании подсчета голосов протокол со сгенерированным QR-кодом передается в территориальные избирательные комиссии, где информация с кода будет введена в Государственную автоматизированную систему ГАС “Выборы”», — пояснили в пресс-службе.

Выборы депутатов Госсовета РТ пройдут в республике 8 сентября. Голосование пройдет на 2,8 тыс. участков.

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