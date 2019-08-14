Татар-информ

14 августа 2019, 14:58

Политика

В Татарстане напечатают шрифтом Брайля памятку и трафареты для голосования на выборах в Госсовет

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Политика

В Татарстане напечатают шрифтом Брайля памятку и трафареты для голосования на выборах в Госсовет

Подготовкой материалов занимаются специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Татарстане начали готовить для слепых и слабовидящих информационно-разъяснительные материалы к выборам в Госсовет РТ. Об этом сообщается на странице Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в соцсети «ВКонтакте».

Материалы печатают рельефно-точечным шрифтом Брайля специалисты библиотеки. Среди материалов — памятка о порядке голосования избирателей-инвалидов, сведения о кандидатах и трафареты для самостоятельного голосования.

Чтобы издать материалы, ЦИК РТ сотрудничает с библиотекой и Татарской региональной организацией ВОС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Общественная палата РТ подготовит наблюдателей вместе с корпусом «За чистые выборы».

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