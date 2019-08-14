Рынки акций резко прервали падение из-за ослабления торговой напряженности администрацией Трампа

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Российский рынок акций вчера резко прервал трехдневное падение — индекс РТС вырос на 0,3% до 1 297 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,4% до 2 680 пунктов — после того как администрация Дональда Трампа предприняла меры по ослаблению торговой напряженности с Китаем, отложив повышение тарифов до декабря. Восстанавливались и европейские биржи — индекс StoxxEuro600 повысился на 0,5%. Тем не менее, мы хотели бы предупредить о том, что тупик, в который зашли страны в торговой войне, по-прежнему далек от разрешения. Множество других проблем требуют немедленного разрешения — в их числе политические волнения в Аргентине, Италии и Гонконге. Валютные рынки вчера стабилизировались после ослабления аргентинского песо в понедельник. Курс рубля восстанавливался и к концу торговой сессии начал укрепляться на фоне новостей по поводу ослабления торговой напряженности (по итогам дня курс не изменился и составил 64,78 руб. за долл.) и роста цен на нефть (Brent+4,5% до 61,22 руб. за барр.), которые вновь подскочили выше $60/барр.

Сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением из-за пессимистических настроений на рынке. Можно ожидать, что сегодня рост на российском рынке акций продолжится — поддержку акциям нефтегазовых компаний, судя по всему, окажет сильный рост цен на нефть вчера вечером. Тем не менее банк предупреждает, что настроение на рынке по-прежнему далеко от оптимизма. Восстановление рынка не компенсировало сильного снижения акций в последние несколько дней или даже за последний месяц после того, когда впервые были объявлены новые пошлины. Статистика Китая по промпроизводству за июль разочаровала, оказавшись самой слабой за последние 17 лет; ВВП Германии снижался второй квартал подряд. Несмотря на смягчения торговой напряженности, американо-китайский торговый конфликт все еще далек от разрешения, и его отсрочка вызывает протест американских ритейлеров накануне рождественского сезона шопинга. Внимание рынка также обращено на рост напряженности в Гонконге и на политические и экономические волнения в Аргентине и Италии.

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