МФЦ РТ на время прекратили прием заявлений на оформление водительских прав

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Офисы Многофункционального центра в Татарстане на время приостановили прием заявлений на оформление водительских прав.

Соответствующее решение было принято Управлением ГИБДД МВД по РТ, информирует официальный интернет-портал государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Заявления на оформление водительских удостоверений не будут приниматься «ориентировочно до конца августа», отмечается в сообщении. При этом о причинах, вызвавших временный отказ от их приема, ничего не сообщается.

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