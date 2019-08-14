Журналистов РТ приглашают на конкурс по освещению нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения Татарстана объявило о проведении среди представителей СМИ республиканского конкурса на освещение реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью проведения конкурса является привлечение внимания общественности к мероприятиям по реализации этих нацпроектов. Принять участие в нем могут сотрудники федеральных, республиканских и муниципальных медиа.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: «Лучший телевизионный / радиосюжет», «Лучшая газетная статья», «Лучшая публикация в интернет-СМИ» и «Лучшая информационная кампания». Победители будут награждены благодарственными письмами Минздрава Татарстана и ценными подарками.

«Все поданные на конкурс авторские работы должны быть опубликованы в печати, интернет-СМИ, транслированы по телевидению или радио в период с 1 августа 2019 года по 1 декабря 2019 года включительно. Срок приема конкурсных работ – с 1 августа 2019 года по 1 декабря 2019 года включительно», – отмечается в сообщении.

Один участник может представить не более одной заявки в одной номинации. При этом заявка должна включать по три конкурсных материала, которые должны быть выполнены на государственных языках Татарстана. Оформление заявки проводится по форме, предусмотренной Минздравом РТ.

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2019 года включительно по электронной почте: Press.mz@tatar.ru (с пометкой «Конкурс СМИ»). Дополнительную информацию можно узнать по телефону пресс-службы Министерства здравоохранения республики – 8 (843) 231-79-83.

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