Татар-информ

14 августа 2019, 13:33

Происшествия

Телефонные аферисты обманули жительницу Зеленодольского района на почти 200 тысяч рублей

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Происшествия

Телефонные аферисты обманули жительницу Зеленодольского района на почти 200 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка, сообщив, что со счета их клиента неизвестный пытается списать сбережения.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Телефонные аферисты обманули жительницу Зеленодольского района на почти 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«53-летняя женщина рассказала, что с ней связался парень и представился сотрудником безопасности одного из банков, заверив, что с ее кредитной карты неизвестный попытался сделать списание. После этого ей перезвонила девушка – якобы сотрудница того же банка. Она предложила сделать перевод на резервный счет, чтобы сохранить сбережения», – рассказали в полиции.

В итоге женщина перевела по указанным реквизитам 197 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что телефонные номера злоумышленников зарегистрированы в Москве и Московской области.

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