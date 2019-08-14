(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Мошенник продал пожилой челнинке «вакцину от паралича» за 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в полицию обратилась 76-летняя женщина, рассказала, что днем ранее ей позвонил неизвестный мужчина и представился заведующим одной из медицинских лабораторий Казани. Незнакомец сообщил женщине, что у нее очень плохие анализы крови, ей угрожает паралич, но он сможет ей помочь», – рассказали в полиции.

За вакцину аферист попросил 150 тысяч рублей, которые пенсионерка перечислила на счет злоумышленника.

На следующее утро аферист снова связался с женщиной и сказал, что помимо вакцины челнинке потребуется еще один препарат стоимостью 205 тысяч рублей. В этот момент женщина поняла, что ее обманули.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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