В Казани стартовал процесс над экс-главой Татфондбанка Робертом Мусиным

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Зал судебного заседания едва вместил всех посетителей. На процесс пришли многочисленные обманутые вкладчики, журналисты, представители Татфондбанка, Центрального Банка России и агентства страхования вкладов.

Сам Мусин появился в зале суда буквально за пять минут до начала судебного заседания, его сопровождал сотрудник уголовной инспекции.

Потерпевшими по делу проходят ПАО «Татфондбанк» и Центральный Банк России, ущерб оценен в 50 с лишним миллиардов рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура утвердила обвинение Роберту Мусину. Ему было предъявлено обвинение в шести эпизодах злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, бывший глава Татфондбанка с 2013 по 2016 год нарушил закон при выдаче кредитов ООО «Бытовая Электроника» и группе компаний DOMO на общую сумму свыше 18 миллиардов рублей.

Кроме того, Мусин нарушил закон при выдаче кредита организации «Аида и Д» на 133,7 миллиона рублей, при уступке права требования по 32 кредитам на 2,7 миллиарда рублей и еще в ряде случаев.

Изначально Мусина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По этому уголовному делу проходили еще пять человек.

Тогда, по версии следствия, в 2016 году сотрудники Татфондбанка предоставили Центробанку России фиктивные сведения об активах банка, чтобы получить кредит в 3 миллиарда рублей. Полученные кредитные денежные средства были перечислены на счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В марте 2017 года Мусина арестовали. Около двух лет следствие собирало все доказательства, в итоге дело было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями.

Уголовное дело насчитывает 517 томов, из которых семь – обвинительное заключение.

В данный момент Мусин находится под домашним арестом. Свою вину он признает частично.

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