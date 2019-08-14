Ак Барс Банк снизил ставки по потребительским кредитам до 10,5% годовых

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Ак Барс Банк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт — теперь оформить кредит можно по фиксированной ставке 10,5% годовых для всех держателей зарплатных карт, сотрудников компаний-партнеров и 10,9% годовых для лиц, которые не являются клиентами банка. Срок кредитования — до 7 лет, максимальная сумма — 2 млн рублей.

Снижение ставок обусловлено снижением ключевой ставки Центробанком РФ и высоким спросом на потребительские кредиты в целом.

Новые условия кредитования действуют с 12.08.2019. Подробнее с условиями потребительского кредитования в Ак Барс Банке можно ознакомиться по ссылке.

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