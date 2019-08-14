Двоих татарстанцев будут судить за махинации с землей на почти 15 млн рублей

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Двоих татарстанцев будут судить за махинации с землей почти на 15 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следователей, с ноября 2009 года двое сообщников в возрасте 57 и 34 лет обманом оформили в собственность несуществующие объекты на 16 земельных участках, которые мужчины арендовали для строительства домов в Большой Шильне», – рассказал Галиев.

Когда они пытались оформить в собственность еще семь участков, действия злоумышленников пресекли правоохранители.

Из-за их действий муниципалитету был причинен ущерб в размере 14,9 млн рублей.

Кроме того, в период с октября 2010 по июль 2017 года старший фигурант дела создал на имя подставных лиц дачное сообщество и незаконно оформил в свою собственность участок в Князевском поселении площадью 53 га.

В процессе следствия участок вернули в муниципальную собственность, а остальные – арестовали.

Уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном и особо крупном размерах, а также о покушении на мошенничество направлено на рассмотрение в суд.

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