Татар-информ

14 августа 2019, 13:40

Спорт

Спортсмены из Татарстана завоевали 10 медалей чемпионата ПФО по русским шашкам

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Спорт

Спортсмены из Татарстана завоевали 10 медалей чемпионата ПФО по русским шашкам

Турнир прошел в Казани с 9 по 13 августа.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали 10 медалей чемпионата Приволжского федерального округа по русским шашкам. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта Республики Татарстан.

В турнире, прошедшем в Казани с 9 по 13 августа, выступили четыре гроссмейстера, восемь мастеров спорта России, 27 кандидатов в мастера спорта и 15 перворазрядников.

В неофициальном медальном зачете татарстанцы стали первыми, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

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