Спортсмены из Татарстана завоевали 10 медалей чемпионата ПФО по русским шашкам

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали 10 медалей чемпионата Приволжского федерального округа по русским шашкам. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта Республики Татарстан.

В турнире, прошедшем в Казани с 9 по 13 августа, выступили четыре гроссмейстера, восемь мастеров спорта России, 27 кандидатов в мастера спорта и 15 перворазрядников.

В неофициальном медальном зачете татарстанцы стали первыми, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.