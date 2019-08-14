Жители Спасского района попросили Павлову помочь с ремонтом дорог и возобновлением автобуса в Челны

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Депутат Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова провела прием граждан в Болгаре, сообщает пресс-служба депутата.

Жители Спасского района попросили помощи в решении вопросов в сферах здравоохранения, соцзащиты и строительства дорог. Так, жительница Болгара обратилась по вопросу освидетельствования заключения медицинско-социальной экспертизы по определению у нее группы инвалидности, а многодетная мать, одна из дочерей которой — инвалид, попросила помочь устроить дочь в специализированное образовательное учреждение.

Кроме того, Павлову просили помочь с восстановлением автобусного маршрута Болгар — Набережные Челны и с ремонтом дороги в селе Салманы. Председатель районного общества инвалидов попросила разобраться с задержками поставок технических средств реабилитации и абсорбирующего белья, а также с обеспечением инвалидов путевками в санаторий.

По итогам приема депутат направила письма главе Минздрава РТ Марату Садыкову и главе Минтранса РТ Ленару Сафину.



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