Елена Саляхова

14 августа 2019, 11:59

Происшествия

Половина угнанных в Татарстане машин – отечественные легковушки

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Происшествия

Половина угнанных в Татарстане машин – отечественные легковушки

В большинстве случаев угнанные отечественные автомобили разбирают и сдают в пункты приема металла.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Половина угнанных в Татарстане машин – отечественные легковушки. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ сообщил начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по РТ Джавид Гасанов.

Из 69 угнанных автомобилей с начала 2019 года 35 – отечественного производства.

«Владельцы отечественных авто не предпринимают меры, чтобы обеспечить безопасность, нередко оставляют свои машины на неохраняемых парковках. Чаще всего на таких машинах отсутствует сигнализация. Такие обстоятельства создают благоприятную почву для автоугонщиков», – объяснил Гасанов.

В большинстве случаев, по словам полицейских, угнанные отечественные автомобили разбирают и сдают в пункты приема металла.

Чтобы избежать таких неприятностей, полицейские просят владельцев оставлять свои авто на охраняемых парковках, закрывать машину на ключ и оборудовать ее противоугонной системой.

 

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