Гидрометцентр опроверг повышение температуры воздуха в Татарстане до 34 градусов тепла

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев опроверг информацию о том, что температура воздуха в Татарстане в ближайшее время повысится до 34 градусов тепла. Ранее информация об этом появилась в «Российской газете».

«В южной части Поволжья температура составит 25 – 30 градусов тепла, практически всю неделю она будет держаться в этих пределах. Также в ПФО ожидаются и кратковременные дожди», — отметил собеседник агентства, добавив, что информация о столь высоком повышении температуры — домыслы журналистов.

Голубев также подчеркнул, что повышения температуры до 34 градусов стоит ожидать Краснодарскому краю, Адыгее, Северо-Кавказскому округу и ряду других южных регионов. Там прогнозируют температуру в 28 – 33 градуса тепла, к выходным она снизится до 26 – 31 градуса.

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