Новый мост в Чистопольском районе РТ на месте аварийного построят раньше запланированного срока

(Чистопольский район, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Новый мост через реку Большая Бахта в селе Старое Иванаево Чистопольского района Татарстана построят раньше запланированного срока. Стоимость подрядных работ составляет 49,6 млн рублей.

Строительство моста началось в текущем году, завершить работы планируется уже в сентябре, рассказал журналистам главный инженер ООО «Мостовик» Владимир Пермяков. «Завершаем в сентябре, хотя по графику должны закончить в ноябре. Идем с досрочным выполнением плана», — заметил он.

По словам собеседника представителей СМИ, новый мост появится по просьбе самих жителей села Старое Иванаево. «По старому мосту, который был построен еще более 100 лет назад, во время паводка нельзя было проехать и перейти на другую сторону деревни», — добавил он.

Мост будет трехпролетный, с металлическими балками пролетного строения, объединенными сборными железобетонными плитами. Его длина — 53,2 метра, ширина — 7,2 метра. Предусмотрен тротуар шириной 1,5 метра. Проезжая часть будет состоять из одной полосы движения шириной 3,5 метра.

В ходе строительства на мосту будут установлены 53,4 погонных метра перильного ограждения и 142,3 погонных метра барьерного металлического ограждения.

«На новом мосту будет усилена гидроизоляция. Благодаря этому в проезжую часть не будет проникать вода. То есть сточная вода с моста собирается и по водоотводным каналам уходит в очистные сооружения. Надеемся, что новый мост долго прослужит жителям села. Он рассчитан на современную более тяжелую технику, а старый мост, который находится в аварийном состоянии, — совсем на другую нагрузку. По нему уже невозможно ни проехать, ни пройти», — подчеркнул Владимир Пермяков.

Местная жительница, проживающая в селе 16 лет, Любовь Баранова назвала строительство моста «долгожданным и радостным событием». «Мы просили, чтобы нам построили этот мост. На другой стороне села у нас расположены кладбище, дорога в Чистополь. А здесь у нас автобус не ходит. Мост разделяет деревню на две части. Когда дождливая погода, лежит грязь, мы боимся идти по старому мосту, а зимой он завален снегом», — поделилась она.

Строительно-монтажные работы выполняются за счет средств Татарстана в рамках программы дорожных работ на 2019 год. На сегодня проведено переустройство коммуникаций электроосвещения, устройство береговых и промежуточных опор, смонтировано пролетное строение на втором пролете. Кроме того, выполнено устройство подпорных стен двух береговых опор. Ведутся устройство шкафных стенок и открылков на береговых опорах.

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