Представители корпуса «За чистые выборы» провели тренинг для общественных наблюдателей в Казани

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Порядка двух тысяч наблюдателей от общественных организаций пройдут обучение накануне выборов депутатов Госсовета РТ VI созыва. Один из таких тренингов от представителей корпуса «За чистые выборы» прошел сегодня в казанском культурном центре «Московский».

«Портрет нашего наблюдателя — это молодой человек 24-25 лет, имеющий диплом о высшем юридическом образовании, не запятнавший свою репутацию. Это человек, знакомый с избирательным законодательством и компетентный во всех вопросах. Он должен быть психологически устойчив, потому что, могу сказать по собственному опыту, находиться не менее 12 часов на территории избирательного участка — это непростой физический и эмоциональный труд», — рассказал журналистам региональный координатор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов.

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» был создан в 2012 году по инициативе молодых юристов, чтобы давать независимую правовую оценку ходу избирательной кампании на выборах Президента России. С тех пор наблюдатели от этого общественного движения принимают участие во всех выборах, в том числе региональных.

За час представители корпуса успели рассказать наблюдателям об их правах и обязанностях. Отдельное внимание уделили психологической подготовке. Наблюдателям рекомендовали заранее настроиться на продолжительную работу, не делать скоропалительных заявлений и вести себя тактично даже в случае провокаций.

«Своим наблюдателям мы предлагаем правовой инструментарий, один из которых — фото- и видеофиксация нарушений. Ни в коем случае не нужно вступать в конфликтные ситуации, нельзя повышать голос. Нужно наблюдать, фиксировать, а мы потом дадим этим фактам правовую оценку. Весь материал будет передан в ситуационный центр, который будет работать в день выборов», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» лектор корпуса, глава исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

С прошлого года Общественная палата РТ по закону наделена полномочиями по подготовке своих независимых наблюдателей. Они вошли в число участников сегодняшнего тренинга, который собрал в «Московском» 200 человек.

В будущем такие тренинги пройдут и в других городах Татарстана. Всего накануне выборов корпус «За чистые выборы» подготовит порядка двух тысяч наблюдателей от общественных организаций. Ожидается, что на каждом из 2811 избирательных участков суммарно будет работать до 25 наблюдателей: от политических партий, от кандидатов, от общественных организаций.

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