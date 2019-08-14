В Татарстане полицейские находят почти каждый второй угнанный автомобиль

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Татарстане полицейские находят каждый второй угнанный автомобиль. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ сообщил начальник отдела по раскрытию угонов и краж автомототранспорта Управления уголовного розыска МВД по РТ Джавид Гасанов.

«С начала 2019 года в республике было зарегистрировано 69 случаев угона и краж автомобилей. При этом раскрываемость преступлений составила почти 50%», – уточнил Джавид Гасанов.

Полицейским удалось найти и вернуть владельцам 30 автомобилей.

Гасанов отметил, что треть от общего количества угонов и краж случается в Казани.

Полицейские просят автовладельцев быть бдительнее, не оставлять машины открытыми, не носить ключи зажигания в карманах своей одежды, оборудовать автомобиль сигнализацией и оставлять его на ночь на охраняемых стоянках.

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