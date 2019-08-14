Динара Прокопьева

14 августа 2019, 11:18

Политика

Общественная палата РТ подготовит наблюдателей вместе с корпусом «За чистые выборы»

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Политика

Общественная палата РТ подготовит наблюдателей вместе с корпусом «За чистые выборы»

Фото: Рамиль Гали/архив

Наблюдатели от общественных организаций будут направлены на все 2811 избирательных участков Татарстана в день выборов 8 сентября.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Помощь в подготовке наблюдателей от Общественной палаты РТ взяло на себя региональное отделение корпуса «За чистые выборы». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал лектор корпуса, глава исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

«Полномочия общественной палаты по выдвижению своих наблюдателей появились в прошлом году. Теперь они могут делегировать своих наблюдателей, поэтому мы как общественная организация подключились к этой работе. Наша задача — подготовить наблюдателей, а общественная организация помогает набрать их необходимое количество. Мы работаем в партнерстве. Раньше у нас были исключительно молодые юристы, а теперь — симбиоз, который, мы надеемся, принесет свои результаты», — сказал собеседник агентства.

Общественная палата Татарстана планирует направить наблюдателей на все 2811 избирательных участков республики. Это наблюдатели от общественных организаций, которые не принадлежат ни к одной из политических партий и не представляют интересы кандидатов.

Наблюдатели будут следить за прозрачностью и открытостью выборов депутатов Госсовета РТ VI созыва, которые пройдут 8 сентября. Ожидается, что на каждом избирательном участке суммарно будет работать до 25 наблюдателей: от политических партий, от кандидатов, от общественных организаций.

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