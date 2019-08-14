Федерация волейбола Набережных Челнов выделяет средства для создания семи профильных площадок

(Набережные Челны, 14 августа, «Татар-информ»). Федерация волейбола Набережных Челнов выделяет средства для создания семи спортплощадок, сообщил председатель федерации Игорь Чернышов.

«Для развития пляжного волейбола попечительский совет федерации выделил 270 тыс. рублей на приобретение и установку волейбольного оборудования. На эти средства в городе появятся пять площадок на набережной Тукая и две — на набережной Табеева. Это позволит нам в дальнейшем проводить соревнования на уровне Татарстана и даже России», — сообщил глава общественной организации.

В ближайшее время федерация намерена провести в городе масштабные соревнования, посвященные юбилею ПАО «КАМАЗ». С 23 по 25 августа на пляже набережной Тукая состоится открытый турнир по пляжному волейболу. Участниками турнира могут стать команды из двух человек. Соревнования будут проходить в пяти категориях: мальчики и девочки до 16 лет, мужчины, женщины и ветераны в возрасте 45 лет и старше.

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