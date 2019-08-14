Гостей фестиваля «Парад детей» в Казани ждут концерт, фотозоны и сюрпризы

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В воскресенье, 18 августа, в Казани пройдет ежегодный семейный фестиваль «Парад детей», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие примет парк аттракционов «Кырлай», организаторы ожидают не менее 25 тыс. участников — на 5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Гостей фестиваля ждут концерт, фотозоны и много сюрпризов, обещают организаторы. Например, в 2012 году на празднике в небо запустили стаю голубей и сотни шаров, а в 2017-м — огромное солнце на облаке.

Фестиваль начнется в 10.30.

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