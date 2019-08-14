Казань примет первые Всероссийские соревнования по пара-стендовой стрельбе

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Казанский комплекс «Свияга» примет первые Всероссийские соревнования по пара-стендовой стрельбе. По предварительным данным, в турнире примут участие 15 спортсменов с ограниченными возможностями, из них четверо — татарстанцы.

«В соревновании будет представлено две категории: колясочники и те, кто способен стрелять из положения стоя. Представляющий Татарстан Александр Сахарнов — один из самых опытных спортсменов в своей категории, он начинал это движение. Мы надеемся, что он одержит победу. Турнир является одним из этапов официального признания вида спорта, так как без него спортсмены не имеют возможности участвовать в чемпионате мира, который будет давать путевки на Паралимпийские игры. Для нас это очень важно, так как мы конкурентоспособны и можем побороться за медали на Паралимпиаде», — рассказали в пресс-службе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Пара-стендовая стрельба и, в частности, такая ее разновидность, как «пара-трап», является одним из перспективных видов спорта, претендующих на включение в программу Паралимпийских Игр-2024. Международный Паралимпийский комитет совместно с Международной федерацией стрелкового спорта ежегодно, начиная с 2017 года, проводит чемпионаты мира и розыгрыши этапов Кубка мира.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.