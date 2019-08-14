Бату Хасиков и Игорь Бабушкин сыграли в хоккей в одной команде с Президентом Татарстана

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Врио главы Калмыкии Бату Хасиков и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин сыграли в хоккей на ледовой арене Дворца спорта Казани. Первые лица регионов вышли на лед в форме хоккеистов «Ак Барса». Фотографию с ледового матча Президент РТ опубликовал в своем Instagram.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики, дружеский матч прошел накануне с участием ветеранов хоккея Татарстана. «Официальные переговоры Президента РТ Рустама Минниханова, врио главы Калмыкии Бату Хасикова и врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина продолжились вечером в неформальной обстановке дружеским хоккейным матчем», – отметили в пресс-службе.

Делегации Калмыкии и Астраханской области прибыли в Казань в понедельник после посещения первого Каспийского экономического форума. В столице Татарстана гости осмотрели Международный выставочный центр «Казань Экспо», Агентство инвестиционного развития РТ, КФУ, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и технополис «Химград». Во вторник во второй половине дня гостей принял в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов. В ходе переговоров первые лица регионов обсудили перспективные направления сотрудничества, вопросы продвижения товаров и повышения торгового оборота.

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