Житель Казани попал под колеса легковушки, попытавшись перебежать дорогу вне перехода

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Житель Казани оказался под колесами легковушки, попытавшись перебежать дорогу вне перехода. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что у легкового автомобиля пробито лобовое стекло. На проезжей части перед ним лежит мужчина.

«ДТП произошло сегодня в девять утра у остановки «Урицкого» на улице Клары Цеткин. Водитель «Лады» 12-й модели сбил 44-летнего мужчину», – уточнили в городской Госавтоинспекции.

В результате пострадавшего доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

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