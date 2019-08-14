Чаще всего челнинцы возят с собой в машине набор отверток, домкрат и туалетную бумагу

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Водители Набережных Челнов назвали предметы, которые считают необходимым хранить в своем автомобиле. Рейтинг составили «Челнинские известия».

В список не вошли вещи, наличие которых в машине предусмотрено ПДД, — это аптечка, аварийный знак и огнетушитель.

Так, чаще всего челнинцы возят с собой запасное колесо, баллонный ключ и домкрат. В топ-5 самых популярных вошли также набор отверток и гаечных ключей и буксировочный трос.

Кроме того, водители часто упоминали туалетную бумагу, фонарик, перчатки ПВХ, портативный аккумулятор для зарядки телефона и компрессор.

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