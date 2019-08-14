(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Экс трейдера из Татарстана осудили за манипулирование рынком на 77 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Суд установил, что 37-летний специалист одного из банков республики, являясь уполномоченным лицом в рамках договора доверительного управления активами банка, с 2011 по 2016 год совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги», – сообщает Шептицкий.

Таким образом мужчина незаконно заработал более 77 млн рублей, а также причинил ущерб банку и инвестиционной компании на сумму, более 76 млн рублей.

По статье «Манипулирование рынком» его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Кроме того, осужденному запретили торговать ценными бумагами в течение четырех лет.

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