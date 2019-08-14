Татар-информ

14 августа 2019, 10:11

Происшествия

Разыскиваемая за кражу из магазина жительница Казани попалась, попытавшись ограбить гипермаркет

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Происшествия

Разыскиваемая за кражу из магазина жительница Казани попалась, попытавшись ограбить гипермаркет

Девушку задержали после того, как она похитила товар из одного из магазинов на проспекте Победы.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Разыскиваемая за кражу из магазина жительница Казани попалась, попытавшись ограбить гипермаркет, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В магазине на проспекте Победы сработала сигнализация, росгвардейцам сообщили, что в торговом заведении произошло хищение. На месте они задержали девушку, а при проверке ее документов выяснилось, что местную жительницу уже разыскивают за похожее преступление», – рассказали в силовом ведомстве.

Спустя сутки на Авангардной улице этот же патруль остановил 28-летнего мужчину, который заметно нервничал при виде правоохранителей.

Проверив его документы, сотрудники УВО установили, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу.

Задержанных доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

 

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