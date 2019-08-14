(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Разыскиваемая за кражу из магазина жительница Казани попалась, попытавшись ограбить гипермаркет, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В магазине на проспекте Победы сработала сигнализация, росгвардейцам сообщили, что в торговом заведении произошло хищение. На месте они задержали девушку, а при проверке ее документов выяснилось, что местную жительницу уже разыскивают за похожее преступление», – рассказали в силовом ведомстве.

Спустя сутки на Авангардной улице этот же патруль остановил 28-летнего мужчину, который заметно нервничал при виде правоохранителей.

Проверив его документы, сотрудники УВО установили, что мужчина находится в федеральном розыске за кражу.

Задержанных доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.