Команды «Рубина» и Ингушетии будут проводить товарищеские матчи

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). «Рубин» и Министерство спорта Республики Ингушетия подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому предполагается проведение товарищеских матчей между командами татарстанского клуба и Ингушетии. Об этом сообщается на сайте «Рубина».

«За короткий промежуток времени у нас с Ингушетией сложились теплые и деловые отношения, которые перерастут в долгосрочные. Ингушетия дает талантливых ребят российскому футболу, а у нас прекрасные условия для развития и продвижения футболистов. Мы хотели бы, чтобы талантливые футболисты Ингушетии начинали свою карьеру в нашем клубе. Наш клуб будет тщательно подходить к отбору молодых футболистов», — поделился исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба после подписания соглашения.

Со стороны Ингушетии документ подписал министр спорта Дауд Алхазуров.

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