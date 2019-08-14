В Татарстане определят лучшее лесничество

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Татарстане пройдет смотр-конкурс, который определит лучшее лесничество республики по благоустройству территории лесного фонда, сообщает пресс-служба профильного министерства.

Во время смотра оценят итоги работы подведомственных учреждений, также особое внимание уделят проведению благоустройства территории, прилегающей к автодорогам федерального и республиканского значения, содержанию зеленых зон, мест отдыха и лесопарков, очистке участков леса около мест массового отдыха и т. д.

Всего в конкурсе принимает участие 31 лесничество РТ, на данный момент документы представили 13 подведомственных учреждений Минлесхоза РТ.

Победители и призеры будут определены в конце августа.

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