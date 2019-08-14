Татар-информ

14 августа 2019, 07:26

Общество

Эксперты рассказали, как может сказаться на здоровье четырехдневная рабочая неделя

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Общество

Эксперты рассказали, как может сказаться на здоровье четырехдневная рабочая неделя

Врач-терапевт считает, что 96% людей будут посвящать себя безделью, если у них появится свободное время.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Четырехдневная рабочая неделя окажет негативное влияние на здоровье россиян, поскольку вырастет количество людей с ожирением и с невротическими расстройствами, передает РИА Новости слова экспертов. 

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. 96% людей будут посвящать себя безделью», — связывает факт увеличения случаев ожирения с появлением большего свободного времени врач-терапевт Елена Тихомирова.

По ее словам, у человека, которому очень нравится его работа и у которого вдруг станет на один выходной больше, появятся страхи и фобии, потому что он будет думать, что сделал что-то не так. 

Другой эксперт — врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук Лев Пережогин посчитал, что нельзя однозначно оценить влияние четырехдневной рабочей недели на психологию человека.

Он отметил, что те люди, которые уверены в себе и занимаются продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, будут очень рады, однако люди, занимающиеся физическим неквалифицированным трудом, останутся недовольны, поскольку их зарплата зависит от объема проделанной работы.

На семейные отношения подобная новация может повлиять положительно, если микроклимат в семье до этого были хорошими, тогда дополнительный выходной будет в радость, уточнил психотерапевт.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в качестве основы социально-трудового контракта заявил в июне Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Накануне стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что почти половина россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели.

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