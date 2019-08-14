Татар-информ

14 августа 2019, 08:22

Общество

«Раньше ходили с фонариками и палками»: в поселке Отары впервые появилось уличное освещение

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Общество

«Раньше ходили с фонариками и палками»: в поселке Отары впервые появилось уличное освещение

Фото: Михаил Захаров

На одной из улиц установили более 20 светодиодных энергосберегающих светильников в рамках программы «Наружное освещение поселков Казани».

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В казанском поселке Отары появилось уличное освещение. Новая линия фонарей была принята в эксплуатацию на улице 1-я Отарская. 

«У нас успешно реализуется программа „Наружное освещение поселков Казани“, которая была запущена при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. В целом по городу будет установлено около 1,5 тыс. светильников. Надеемся, программа будет продолжена, и благодаря этому мы благополучно решим все вопросы, связанные с недостатком освещенности в поселках», — заявил гендиректор АО «Казэнерго», депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Рустам Абдулхаков. 

По его словам, централизованного уличного освещения здесь не было со времен основания поселка. Однако в рамках данной программы в Отарах были проведены работы по установке 24 энергосберегающих светильников на существующих опорах. К ним подведена тысяча метров кабеля СИП.

«Это очень экономичные светодиодные светильники, которые дают хорошую освещенность и подходят для данного типа улицы, где свет просто необходим, поскольку дорога ведет к школе. Мы берем светильники на баланс предприятия — потребленная электроэнергия оплачивается из бюджета города», — объяснил Абдулхаков.

Жители Отар восприняли перемены в жизни поселка с радостью. Посмотреть, как на одной из улиц впервые зажгутся фонари, пришло около 80 местных жителей.

По словам активиста поселка Газинура Зарипова, раньше освещалась только центральная улица Отар — там, где ходит городской автобус. «В последние пять лет мы видим, что в поселок много вкладывается — появились новый садик, клуб, дорога. У нас есть большое желание, чтобы свет появился на всех улицах поселка, прежде всего, на основных улицах и на его окраинах», — поделился он.

Впечатлениями поделилась и пенсионерка Зайтуна Насыбуллина. «Раньше бывало всякое: ночью стучат, на улице темно, выходить страшно. Ходили с фонариками и даже с палками. Сейчас наконец-то у нас зажглись фонари, чему мы очень рады», — отметила жительница поселка.

Всего в этом году освещение появилось на 117 поселковых улицах города. Кроме того, в этом году «Казэнерго» запланировало заменить 7,1 тыс. неэффективных светильников. Планируется также решить проблему со светильниками индивидуального включения, работающими в неэффективном режиме потребления электрической энергии.

Всего за последние три года на светодиоды было переведено около 7 тыс. неэффективных светоточек, установлено 6,5 тыс. новых светильников, а протяженность сетей освещения увеличилась на 190 км.

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