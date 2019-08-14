В Тукаевском районе отремонтируют участок дороги Челны – Сармоново за 458 млн рублей

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Тукаевском районе отремонтируют участок трассы Набережные Челны — Сармоново за 458,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Протяжение участка капитального ремонта по центральной оси составляет 3714 м», — говорится в расчётном документе. После реконструкции дорога будет соответствовать параметрам II категории.

Работы финансируются из республиканского бюджета. Заказчиком является ГКУ «Главтатдортранс». Итоги аукциона будут подведены 21 августа.

Восстановительные работы необходимо завершить к 15 октября 2021 года.

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