Татар-информ

14 августа 2019, 09:22

Общество

Для будущего онкоцентра Набережных Челнов заказано уникальное оборудование для hipec-терапии

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Общество

Для будущего онкоцентра Набережных Челнов заказано уникальное оборудование для hipec-терапии

Также впервые в Татарстане появится техника для близкофокусной рентгенотерапии, которая применяется при лечении некоторых видов рака кожи.

(Набережные Челны, 14 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Для будущего онкоцентра Набережных Челнов заказали уникальное оборудование для hipec-терапии, об этом журналистам сообщил во время посещения стройплощадки медицинского учреждения главный врач Набережночелнинского филиала Республиканского онкологического диспансера Алмаз Хазиев.

По его словам, радиологический корпус нового онкоцентра будет оснащен двумя линейными ускорителями, аппаратом для брахитерапии (вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь поражённого органа) и техникой для близкофокусной рентгенотерапии (применяется при лечении некоторых видов рака кожи). Последнее оборудование в Татарстане появится впервые.

Еще одним достижением можно считать заказ для челнинского онкоцентра оборудования для hipec-терапии, с помощью которого химиотерапевтические препараты вводятся в брюшную полость, что позволяет достигать высоких результатов при уничтожении раковых клеток в этой части организма.

«Это оборудование уникально не только для Татарстана, но и в целом для России. Благодаря аппарату мы сможем оказывать своевременную помощь тысячам татарстанцев», — отметил Хазиев. 

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