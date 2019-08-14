(Набережные Челны, 14 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах приступили к строительству онкологического центра.

Строительство объекта стало возможным благодаря выделенным из федерального бюджета 1,3 млрд рублей. Первый транш в размере 651 млн рублей город получит в этом году. Сейчас на стройплощадке идет укладка фундамента. Здание будет состоять из двух корпусов: амбулаторно-поликлинического и радиологического. Работы ожидается завершить в 2021 году.

Онкологический центр будет иметь региональный статус, всего к нему прикрепят 1,2 млн человек.

«Медицинскую помощь смогут получить 38 тысяч больных из девяти районов Закамья, из них только в Набережных Челнах проживает 16 тысяч. И каждый год эта цифра увеличивается как минимум на 2 тысячи человек», — отмечает главный врач Набережночелнинского филиала Республиканского онкологического диспансера Алмаз Хазиев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.