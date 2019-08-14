Татар-информ

14 августа 2019, 09:03

Наука и образование

В Татарстане по нацпроекту в 39 коррекционных школах обновят учебное оборудование

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Наука и образование

В Татарстане по нацпроекту в 39 коррекционных школах обновят учебное оборудование

Фото: Владимир Васильев/архив

Оборудование предназначено для трудовых мастерских, кабинетов психолога, дефектолога, логопеда и дополнительного образования детей с ОВЗ.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане к 2025 году в 39 коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

По словам главы Минобрнауки РТ, по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» планируется оказать поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. «Для коррекционных школ мы поставляем дополнительное учебное оборудование. В частности, в этом году запланировано обновление материально-технической базы 17 коррекционных школ. В 2020 – 2024 годах планируем поддержать еще 22 коррекционные школы», – подчеркнул Рафис Бурганов.

Министр отметил, что оборудование закупается для трудовых мастерских по предмету «Технология», а также для кабинетов психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для дополнительного образования детей с ОВЗ. Финансирование составит 70,7 млн рублей, включая 57,3 млн рублей федеральных средств и 13,4 млн – республиканских.

В этом году в рамках нацпроекта «Образование» Татарстан реализует пять федеральных проектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей».

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