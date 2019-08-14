В Татарстане за четыре года 300 сельских школ получат новое оборудование

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане по нацпроекту в 300 сельских школах будет обновлена материально-техническая база по предметам «Информатика», «ОБЖ» и «Технология». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

В рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в этом году планируется обновление материально-технической базы 97 сельских школ, отметил глава Минобрнауки РТ. «В 2020-2022 годах будет обновлена материально-техническая база еще в 203 школах, расположенных в сельской местности и малых городах. То есть 300 школ сельских населенных пунктов получат дополнительное оборудование на классы информатики, ОБЖ и технологии», – добавил он.

В текущем году на эти цели направят 155 млн рублей, в том числе 125,5 млн рублей из федерального бюджета и 29,5 млн – из республиканского. Поставить оборудование планируется до 20 сентября.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» в сельских общеобразовательных организациях создаются условия для занятий физкультурой и спортом, подчеркнул министр. «Производится ремонт спортивных залов сельских школ в Бугульминском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Кайбицком, Нурлатском районах. Сумма мероприятий – 8,8 млн рублей», – заметил он.

В этом году в рамках нацпроекта «Образование» Татарстан принимает участие в реализации пяти федеральных проектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» и «Поддержка семей, имеющих детей».

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