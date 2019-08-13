На день рождения города в Камских Полянах пройдет кулинарный фестиваль

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В честь 37-го дня рождения Камских Полян 17 августа в городе запланирована широкая культурная программа, сообщается на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Праздник начнется с парада, затем пройдут театральная и хореографическая постановка. «Гости поучаствуют в кулинарном фестивале „Камско-Полянская уха“. Кроме того, организаторы готовят спортивные, развлекательные и арт-площадки, а также шоу мыльных пузырей и экстремальное силовое шоу „Титаны“», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках праздника пройдет акция «Помоги собраться в школу», благодаря которой более 30 детей получат новые ранцы с канцтоварами.

На сцене выступят артисты из Нижнекамска и Казани, а вечернюю дискотеку проведет резидент клуба «Нефть» Dj MILLENIUM.

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