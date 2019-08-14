В деревне Хлыстово Елабужского района построят клуб и ФАП

(Елабуга, 14 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Этой осенью строители обещают завершить строительство клуба на 100 мест в деревне Хлыстово Елабужского района. Рядом с этим же объектом возводится здание ФАПа. Об этом сообщили в департаменте строительства райисполкома.

Сегодня в населенном пункте проживают около 700 человек. «Объект важный и нужный, ведь среди жителей очень много молодежи», — делятся местные.

По словам рабочих, из-за присутствия грунтовых вод строительство клуба стартовало лишь в июле, а не весной, как ранее планировали. «Пришлось заново согласовывать нулевую отметку, внесли изменения в проект и полы подняли на 1 м. Только после этого мы смогли приступить к строительству. Теперь уже опасности нет, фундамент стоит на сухом месте. К 15 августа планируем завершить возведение стен, отдельно на базе у нас идет сборка крыши, до конца сентября планируем сдать объект», — делится директор подрядной организации Сергей Четвертных.

Рядом с клубом строится и новый фельдшерско-акушерский пункт. Оба объекта расположены на одной улице. Строительство медпункта стартовало в августе. К будущему зданию подведены все инженерные коммуникации, объект будет укомплектован всем необходимым оборудованием: здесь разместятся смотровой и процедурный кабинеты, а также кабинет для приема пациентов.

Ежегодно в двух-трех селах района устанавливаются новые модульные пункты. «У нас идет плановая замена медпунктов в селах района, мы определяем по степени изношенности ФАПы и подаем заявку на участие в республиканской программе. С 2012 года построено уже 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а в этом году планируем заменить медпункт в деревне Хлыстово», — отмечает главный врач Елабужской ЦРБ Айрат Сафин.

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