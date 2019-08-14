На фестивале в Чистополе исполнят песни на стихи Пастернака и других связанных с городом поэтов

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с 16 по 18 августа пройдет фестиваль «Литературный Чистополь», на котором исполнят песни на стихи связанных с городом поэтов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В Чистополь приедут гости из 15 городов России, в том числе из Казани, Москвы, Самары, Димитровграда и Ростова-на-Дону.

«Обязательным условием участия в конкурсной программе обозначено исполнение песен на стихи поэтов, связанных с Чистополем: Бориса Пастернака, Михаила Исаковского, Виктора Бокова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Льва Ошанина и других», – отмечается в сообщении.

Среди членов жюри и почетных гостей фестиваля присутствуют, в частности, заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина, композитор Дмитрий Бикчентаев, музыкант из Томска Роман Ланкин и ансамбль «НеЗаМи».

Конкурсные выступления участников фестиваля пройдут в номинациях «Автор», «Исполнитель», «Дуэт», «Ансамбль» и «Литературный Чистополь». Мероприятие организуется Чистопольским государственным музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры РТ.





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