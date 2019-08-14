В детском саду Елабуги отремонтируют не работавший десять лет бассейн

(Елабуга, 14 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в четырех дошкольных учреждениях Елабуги идет капитальный ремонт. В список участников программы капремонта вошли детские сады №№ 5, 14, 17 и 28. Работы ведутся за счет средств из республиканского бюджета. Общий объем финансирования составил свыше 67 млн рублей.

Как сообщили в Управлении образования города, три дошкольных учреждения, которые вошли в программу капремонта, построили еще в 60 – 70-х годах прошлого столетия, поэтому в этих садах из пережитков прошлого в буквальном смысле останутся только стены, а в дошкольном учреждении № 28 восстанавливают еще и бассейн, который не функционировал более 10 лет. Например, в детском саду № 17 «Ромашка» строители меняют все: полы, отопительную систему, окна, двери, сантехнику, электрику. Всего на эти работы республика выделила свыше 19 млн рублей. По графику ремонтные работы во всех детских садах Елабуги строители обещают завершить до начала сентября. Большая часть работ уже завершена.

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