Татар-информ

14 августа 2019, 02:36

Общество

В Бугульминском районе РТ на 3,5 месяца закроется для движения транспорта участок автодороги

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Общество

В Бугульминском районе РТ на 3,5 месяца закроется для движения транспорта участок автодороги

Планируется провести ремонт участка Солдатская Письмянка – Старое Сумароково.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Бугульминском районе Татарстана с 15 августа по 30 ноября закроется для движения транспорта участок автодороги Солдатская Письмянка – Старое Сумароково, сообщает Миндортранс РТ.

Из-за планового ремонта будет закрыт участок автомобильной дороги от 0 км до 3,4 км. «Водителям предлагаются совершить объезд по автодороге регионального значения Бугульма – Аэропорт», – отмечается в сообщении.

Министерство просит водителей заранее планировать маршрут на данном участке автодороги. 

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