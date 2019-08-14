В Бугульминском районе РТ на 3,5 месяца закроется для движения транспорта участок автодороги

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Бугульминском районе Татарстана с 15 августа по 30 ноября закроется для движения транспорта участок автодороги Солдатская Письмянка – Старое Сумароково, сообщает Миндортранс РТ.

Из-за планового ремонта будет закрыт участок автомобильной дороги от 0 км до 3,4 км. «Водителям предлагаются совершить объезд по автодороге регионального значения Бугульма – Аэропорт», – отмечается в сообщении.

Министерство просит водителей заранее планировать маршрут на данном участке автодороги.

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