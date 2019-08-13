В ноябре Kazan Expo примет крупный кардиологический конгресс

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). 21-22 ноября в Казани на площадке Kazan Expo пройдет Международный конгресс «Актуальные вопросы амбулаторного ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который организуют компания «ФармМедПолис» и Агентство инвестиционного развития РТ. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«Такой масштаб впервые реализуется в Российской Федерации, мы ожидаем около 3 тыс. участников. Площадкой станет Kazan Expo», — сказал Гайфуллин.

По его словам, планируется, что конгресс посетят Евгений Шляхто — президент Российского кардиологического общества, академик РАН и Сергей Бойцов — генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН.

Кроме того, на мероприятие пригласят министра здравоохранения РФ и планируется участие Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Тема конгресса — амбулаторное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, будет множество сателлитных симпозиумов и Invest Day. Достаточно интересное мероприятие с международным участием», — добавил собеседник агентства.

В настоящее время формируется бюджет, скоро будет запущен сайт мероприятия.

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