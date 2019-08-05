В Татарстане прорабатывается проект межрегионального центра по регистрации медизделий

(Казань, 14 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане планируют организовать межрегиональный центр по регистрации медицинских изделий. Предполагается, что лаборатория будет работать на весь Приволжский федеральный округ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент кластера «ФармМедПолис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин.

«У нас подписано соглашение с ВНИИИМТ Росздравнадзора, в том числе о содействии в реализации этого проекта. Планируется, что партнерами выступят КНИТУ-КХТИ и технопарк „Идея“, который обладает этим парком оборудования. Сейчас действительно работает достаточно сложная процедура аккредитации», — сказал он.

Наличие такой лаборатории в Татарстане будет огромным бонусом для производителей медицинских изделий в России, подчеркнул собеседник агентства. Сегодня они обращаются в лаборатории по всей стране, что занимает время и несет определенные риски. Это логистика, взаимодействие, перевоз образцов и многое другое.

При этом лабораторий в стране очень мало — всего 15 на 30 тыс. медицинских изделий, которые находятся в обороте. И при этом у шести из них приостановлена или отменена аккредитация, добавил Гайфуллин.

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