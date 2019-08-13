Врач назвала причины детского ожирения

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Причиной детского ожирения в первую очередь являются неправильное питание и неподвижный образ жизни. Об этом заявила главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова, передает РИА Новости.

Согласно данным Минздрава РФ за 2018 год, Ульяновская область наряду с Орловской и Рязанской областями входит в число регионов России с наибольшим числом страдающих ожирением несовершеннолетних. В целом по стране их насчитывается более 338,5 тыс.

Усанова назвала проблему детского ожирения «актуальной для всей России» и связала ее с неправильным режимом питания или его отсутствием, а также с преобладанием в рационе детей полуфабрикатов, фаст-фуда и газированных напитков.

Кроме того, в числе причин специалист упомянула вызванную малоподвижным образом жизни гиподинамию, причем такое поведение ребенка зачастую поддерживается другими членами семьи. «<...> дети предпочитают проводить свободное время у компьютеров, телевизоров или планшетов, мало проводят времени на свежем воздухе», – констатировала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи предупредили о последствиях детского ожирения.

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