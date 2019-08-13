Стена-фонтан и потолок-парус: в Набережных Челнах представили дизайн нового татарского театра

(Набережные Челны, 13 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах впервые представили дизайн нового здания татарского театра. Эскизы показали мэру Автограда Наилю Магдееву во время объезда объектов капитального строительства.

Представители исполкома и журналисты побывали в реконструируемом здании, где должен разместиться татарский драмтеатр. Сейчас на объекте, в котором ранее располагался развлекательный комплекс «Колизей», идут работы внешнего характера. По словам гендиректора выступающей подрядчиком компании «Евростиль» Ильнара Гайсина, усиливаются конструкции и возводятся дополнительные пристрои. На этом этапе будут проведены работы на 566 млн рублей. Объект должны быть сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Каким будет внутреннее убранство театра, глава Челнов и журналистам рассказала дизайнер Елена Сафиуллина. Проектировщик сообщила, что в обновленном здании разместится не только театр, но и молодежный центр, которому отдадут правое крыло.Но театр все же первичен, отметила она.

«В фойе остаются две несущие стены, которые снести нельзя, поэтому мы решили их обыграть. Мы их объединяем одной тематикой. Это будет стена-фонтан с подсветкой, на которую входящие сразу будут обращать внимание. Далее идет галерея с портретами артистов и вход в зрительский зал. Пол в этой части будет покрывать керамогранит большого формата. Потолок купольный, с национальным орнаментом. Дополнительными дизайнерскими элементами станут колонны с подсветкой», – сообщила дизайнер.

По словам разработчика интерьера, зрительный зал будет украшать потолок-парус с продольным освещением. Благодаря такому решению улучшится акустика зала. На хороший звук будут работать и панели на стенах, которые эффектно обыгрываются светом.

В сугубо национальном стиле предлагается оформить и фойе на втором этаже здания: наливной полимерный пол с орнаментом, буфет в стрельчатых арках и театральный музей с костюмами из сыгранных спектаклей и другой исторической атрибутикой.

В ходе разработки дизайна не обошлось без споров. Так, дизайнерская группа предложила сделать основными цветами театра бирюзовый и бежевый, а администрация театра настояла на травяном зеленом. Точка в споре, по мнению Сафиуллиной, не поставлена – ей все же больше по душе бирюза.

Сафиуллина упомянула еще один спорный момент. Молодежное крыло здания дизайнерская группа предложила оформить в современном стиле hi-tech. Но представители театра просят сделать более спокойный дизайн. Поэтому первый этаж стал как бы продолжением театрального стиля. А на втором этаже проектировщики все же запланировали более экстремальный вариант. Предлагается пол «сделать экраном», а на стены повесить невидимое панно, которое при ультрафиолетовом освещении превращается в фантасмагорическую картинку

Выслушав дизайнера, Наиль Магдеев решил провести обсуждение предлагаемых вариантов дизайна театра, чтобы сделать окончательный выбор.

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